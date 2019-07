La pisana Emily Bolognesi è Miss Quarrata 2019

La 17enne Emily Bolognesi si è aggiudicata lo scorso 24 luglio la fascia di Miss Quarrata 2019, nella serata che si è svolta in piazza Risorgimento nella cittadina della provincia pistoiese. La bella e giovane concorrenteè riuscita a prevalere sul gruppo delle 25 concorrenti in gara, provenienti da varie località della Toscana e si è aggiudicata l'accesso alla semifinale regionale in programma per i primi di agosto.

La manifestazione è stata organizzata dall'agenzia Rem Events Organization, con la collaborazione del centro commerciale naturale, il patrocinio del comune di Quarrata e con il contributo di sponsor locali. La giuria ha decretato la classifica delle migliori 6:

- 1ª Classificata - Miss Quarrata 2019 - Emily Bolognesi, di Pisa, 17 anni, studentessa

- 2ª Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - Anna Spina, di Piombino, 22 anni, estetista

- 3ª Classificata - Miss Terza Classificata - Asia Pantosti, di Livorno, 18 anni, studentessa

- 4ª Classificata - Miss Be_ Much - Chiara Gorgeri, di Santa Croce sull'Arno, 19 anni, studentessa

- 5ª Classificata - Miss Quinta Classificata - Ginevra Fiore Parrini, di Orentano, 20 anni, studentessa

- 6ª Classificata - Miss Sesta Classificata - Sara Rizzo, di Pisa, 18 anni, studentessa

Miss Quarrata è stata premiata da Marco Mazzanti sindaco di Quarrata e da Sofia Penco, Miss Toscana 2018, ospite della serata. La serata è stata condotta da Raffaello Zanieri, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da I Nardini con salone a Quarrata, da RCS di Riccardo Cappelli System con salone a Quarrata e da Hair Angel di Simonetta Fossini con salone a Pistoia. Il trucco è stato curato da Caterina Rafanelli di Studio Donna di Olmi di Quarrata. La serata ha avuto un prologo iniziale con l'elezione della miss dei Rioni, dove ha visto prevalere la 15enne Jessica Sulkuqe del rione Lupa di Quarrata. L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso di Miss Italia per la Toscana e la Liguria, con la collaborazione di Alessandro Ferrari, Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli e della Rem Events Organization.

Gallery