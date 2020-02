Sanità: Enrico Biagioni è il nuovo direttore della neuropsichiatria infantile

Enrico Biagioni è il nuovo direttore della struttura di Neuropsichiatria infantile Zona sud dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. La sua nomina è stata fatta nei giorni scorsi e dal 1 febbraio il nuovo direttore è entrato in servizio. Si occuperà degli ambiti territoriali della provincia di Livorno e di Pisa.

Laureatosi in medicina a Firenze e specializzatosi in neuropsichiatria infantile a Pisa e in neurofisiopatologia a Genova, Biagioni fino al gennaio scorso è stato direttore della unità funzionale di Salute mentale infanzia e adolescenza di Pistoia. Tra le sue esperienze lavorative figurano l’incarico di dirigente medico in neuropsichiatria infantile presso l’istituto scientifico 'Stella Maris' di Calambrone (Pisa) e incarichi di ricerca presso l’ospedale Hammersmith di Londra.

E’ tuttora consulente neurologo della Cardiochirurgia infantile della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di Massa ed è autore di numerose pubblicazioni in lingua italiana e inglese.