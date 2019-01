Un altro centro trapianti a Firenze? Rossi nega: "Notizia falsa"

Dopo il post polemico del giorno dell'ultimo dell'anno da parte di un chirurgo del Centro trapianti dell'ospedale Cisanello di Pisa, che sottolineava la dedizione al lavoro della categoria, denunciando il mancato riconoscimento da parte della politica e paventando la possibilità che la struttura venga depotenziata, interviene anche il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, dopo la presa di posizione dell'assessore alla Salute Stefania Saccardi, che aveva parlato di provvedimenti disciplinari verso chi diffonde notizie infondate.

"A proposito di notizie false prodotte da incompetenti. Rientro al lavoro; leggo che qualcuno vorrebbe attribuirci la volontà di aprire un nuovo Centro trapianti di fegato a Firenze in competizione con Pisa - scrive su Facebook il governatore Rossi - la cosa sarebbe semplicemente demenziale e solo pensarla o ispirarla o, peggio, scriverla significa o avere questa propensione o non avere nessuna competenza, sapere poco o nulla di amministrazione e di programmazione sanitaria".



Il post del chirurgo Daniele Pezzati aveva avuto migliaia di condivisioni e 'mi piace' su Facebook, ma, subito dopo il clamore social e mediatico, la Regione, con l'assessore Saccardi appunto, e la stessa Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana avevano preso le distanze dalle affermazioni del medico, sottolineando come non ci sia alcuna intenzione di creare un altro Centro trapianti a Firenze, in competizione con quello della città della Torre che proprio nell'anno appena concluso ha raggiunto il record nazionale di 161 trapianti effettuati.