Tmm, il governatore Rossi in visita ai lavoratori: "Stiamo cercando altri imprenditori"

E' tornato ieri, 28 dicembre, sotto il tendone di viale Africa a dare supporto ai lavoratori della Tmm di Pontedera il governatore della Regione Toscana Enrico Rossi, 84 lavoratori che da oltre quattro mesi presidiano i cancelli della fabbrica dove fino alla fine di luglio venivano prodotte marmitte destinate soprattutto agli scooter della Piaggio, prima della decisione di chiudere da parte della proprietà. Qualche settimana fa la speranza si era riaccesa con un imprenditore che si era fatto avanti per rilevare l'azienda, un lumicino che però si è poi bruscamente spento prima di Natale.

"Stiamo cercando altri imprenditori disposti a farsi avanti, con la volontà da parte nostra di sostenerli con tutti gli strumenti legittimi a disposizione - ha detto Rossi - il caso della Tmm appariva avviato a soluzione, con un imprenditore che si era proposto per rilevare l'azienda. Poi le trattative non sono andate in porto".



"Sono dalla parte dei lavoratori - ha proseguito Rossi, lasciando il presidio - e dalla parte di chi sta lottando per difendere il proprio posto di lavoro. Per questo voglio fare un appello a tutte le persone interessate perché siano evitate forzature del blocco che i lavoratori hanno organizzato. Finché non sarà data loro una risposta, i lavoratori hanno tutto il diritto di tutelare il patrimonio dell'azienda contro qualsiasi tentativo di svuotarla della produzione e dei macchinari, diminuendone così il valore".

La proposta del Sindacato Generale di Base