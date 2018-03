Erasmus+ ‘Feed4Saving’: a Pisa la tappa finale del progetto

La settimana dal 19 al al 23 marzo è stata per l’Istituto Matteotti il momento più atteso del progetto Erasmus+ ‘Feed4Saving’. Le delegazioni dei paesi partecipanti (Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Romania) sono arrivate a Pisa e sono state accolte in Aula Magna dal dirigente scolastico Salvatore Caruso, dagli insegnanti e dagli alunni delle classi 3AT, 4ATA, 5AT, 3CC e 4SB per un saluto di benvenuto. Per i quarantacinque ospiti l’Istituto Matteotti ha organizzato attività di socializzazione a scuola, un pranzo preparato dagli alunni della 3CB e la visita guidata della città.

Il meeting di Pisa ha rappresentato l’ultima tappa delle varie fasi di apprendimento transnazionale del progetto durante il quale gli studenti hanno condiviso un ricco programma di attività tra cui la preparazione di piatti originali inventati dai ragazzi con l’utilizzo di prodotti a km 0, la decorazione della tavola e l’accoglienza dell’ospite. Altre tappe importanti sono state Le Havre in Francia, Valencia in Spagna e Grosseto, dove sono stati protagonisti alcuni degli alunni scelti tra i più meritevoli della scuola: Samuele Becherini, Andrea Bellani, Giorgio Capocchi, Viviana De Paolis, Denise Donadio, Mattia Filippi, Giorgia Mazzi, Diego Naseddu, Irene Petri, Andrea Salmeri.

Il progetto ha come principali finalità quella di aumentare il benessere degli studenti, di favorire l’inclusione, di promuovere i valori di cittadinanza, di creare abilità professionali attinenti all’indirizzo di specializzazione degli alunni e di potenziare le competenze linguistiche attraverso attività laboratoriali e una metodologia non convenzionale.

I risultati del lavoro svolto saranno raccolti in un libro, mentre i momenti salienti della visita e delle fasi del progetto saranno visibili sul sito dell’istituto Matteotti (www.matteotti.it) alla voce 'Erasmus+'.