Calci, la denuncia: "Paese mal tenuto, ovunque c’è erba alta"

Erba alta in paese. E' quanto denuncia Serena Sbrana, capogruppo di Uniti per Calci. “Numerosissimi cittadini da diversi giorni ci hanno contattato, perché non ne possono più del paese invaso dalle erbacce, chiedendo il nostro aiuto affinché il problema venga risolto al più presto - sottolinea Sbrana - alcuni hanno addirittura provveduto personalmente a tagliare l’erba in prossimità delle loro abitazioni, ma non è così che deve funzionare. Per tale motivo il 2 giugno abbiamo inviato una segnalazione al Comune, facendoci portavoce di tali lamentele giustificate. Nella risposta l’ufficio tecnico addebita la colpa all’emergenza Covid, a seguito della quale il taglio dell’erba sarebbe ripreso solo da poche settimane, nonché alle sporadiche piogge, a causa delle quali l’erba sarebbe presto ricresciuta nelle zone oggetto di primo intervento. Afferma anche che la ditta incaricata dei lavori sta verificando la possibilità di accogliere la richiesta del Comune di aumentare il personale addetto al verde".

“Questa richiesta dimostra come la situazione sia sfuggita di mano e si tenti, solo ora, di porvi rimedio. Intanto il tempo passa e, nell’attesa della risposta della ditta, l’erba cresce - afferma Sbrana - non è un problema causato dall'emergenza Covid, in quanto i lavori di taglio e manutenzione dell’erba potevano ricominciare già dal 14 aprile, cioè quasi due mesi fa; e neppure un problema stagionale, visto che questo è il classico periodo durante il quale si procede ai tagli. Al riguardo abbiamo anche chiesto che ci fosse comunicato il programma dei tagli, ma non ci è stato inviato alcunché. A Calci, quando qualcosa non funziona, la colpa è sempre di qualcun altro. Stavolta si tira in ballo l’emergenza Covid, ma gli anni scorsi non è che le cose andassero meglio".