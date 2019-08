Giovane pisano trovato morto a Londra: il decesso a causa di una overdose

Erik Sanfilippo, il 23enne di Marti (Montopoli Valdarno) trovato morto lo scorso 11 maggio in un cassonetto di rifiuti a Londra, nel quartiere di Islington, è deceduto in seguito ad una overdose di droga. E' quanto ha stabilito l'esito dell'autopsia condotta sul corpo del giovane. Fin dalle prime ore gli investigatori avevano escluso il decesso per causa violenta.

Per la morte del giovane è stato arrestato con l'accusa di occultamento di cadavere un 52enne italiano. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari e dovrà presentarsi di fronte al giudice il prossimo 28 ottobre.