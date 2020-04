Esami del sangue: i risultati arrivano via e-mail in tempo reale

E' già attiva anche nella zona distretto Pisana e nella zona distretto Valdera-Alta Valdicecina, la consegna via email dei risultati degli esami del sangue. Ogni cittadino al momento dell'accettazione del prelievo ematico può lasciare un proprio indirizzo email (non Pec) al quale ricevere il documento. Appena disponibile, il referto, firmato digitalmente, arriverà in allegato, appena validato, azzerando i tempi di consegna tramite posta ordinaria e senza alcun costo.

Resta ovviamente possibile la consultazione del referto dal proprio fascicolo sanitario con tessera sanitaria attivata o SPID nelle modalità già previste tramite quindi totem PuntoSì, portale Open Toscana o app SmartSST. Non sarà più possibile ritirare i risultati allo sportello in applicazione delle disposizioni normative che indicano la necessità di sviluppare servizi on-line al fine di evitare i contatti e gli accessi agli sportelli. La modalità di consegna email dei referti è già partita nelle settimane scorse nelle zone distretto Livornese, Bassa Valdicecina-Val di Cornia, Piana di Lucca e Valle del Serchio.