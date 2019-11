Ospedale Cisanello, sbrocca e sfonda una parete a calci: arrestato 23enne

I Carabinierni di Pisa hanno arrestato oggi, 13 novembre, un 23enne tunisino, residente a Livorno, pregiudicato e sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Pisa. L'accusa è di danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I militari sono intervenuti all'ospedale Cisanello, dove è stato segnalato un giovane che dava in escandescenze. Giunti sul posto gli operatori hanno fermato l’uomo, che non contento ha anche opposto resistenza. Poco prima, secondo quanto ricostruito, il 23enne ha preso a calci e pugni una parete in cartongesso, sfondandola. Inevitabili quindi le manette, con contestata la flagranza di reato.