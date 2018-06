'Escape', il videoclip delle All Broken 29 girato a Pontedera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Esce oggi 'Escape', il nuovo videoclip delle All Broken 29 tratto dall'album FIX (Beng! Dischi 2017), in esclusiva sulla webzine Micsugliando.it. La giovane band toscana presenta il videoclip con queste parole: "Il video rispecchia il significato della canzone mostrando il rifiuto di alcuni problemi della società attuale e il desiderio di allontanarsi da tutto ciò che ci circonda che si prova quando si è adolescenti e che tutti hanno provato almeno una volta nella propria vita".

Le riprese sono state fatte a Villa Crastan grazie alla disponibilità da parte del Comune di Pontedera e realizzate da Isabella Pasqualetti per l’Associazione Culturale Flussocontinuo.

E’ un periodo di pieno fermento per le AB29, band punk pop tutta al femminile della provincia di Pisa. Il disco FIX uscito il 29 settembre 2017 per l’etichetta Beng! Dischi continua a ricevere feedback positivi e la loro tenacia le ha portate alla finale di Sanremo Rock che si svolgerà martedì 5 giugno al Teatro Ariston di Sanremo.

Prossimi concerti (in continuo aggiornamento): 5 Giu – Sanremo Rock (finale) – Sala Ritz, Teatro Ariston, Sanremo (IM) 29 Giu – Festa della Pizza e della Birra – Pubb. Ass.Montopoli Valdarno (PI) 30 Giu – Festival Rocca’N’Roll - Vicopisano (PI).

Le All Broken 29 sono Zoe Ciulli (voce), Francesca Bagnoli (chitarra e cori), Aurora Morelli (basso e cori) e Rebecca Sardelli (batteria e cori). La band di Forcoli (PI) si forma il 2 settembre 2015 per realizzare il sogno che avevano nel cassetto fin da quando erano piccole. Lo fanno ancor prima che due di loro, Aurora e Rebecca, avessero mai imbracciato uno strumento. Francesca suonava già da un anno, ma è con l’arrivo della cantante Zoe, che ha studiato piano per sei anni, che iniziano a scrivere canzoni e a fare molti concerti nella provincia di Pisa. In poco tempo partecipano a vari concorsi tra i quali il Soms Experience e il Talent Move ai quali arrivano in semifinale, e lo Shalom's Got Talent dove si aggiudicano il terzo premio. Il 29 Settembre 2017 esce il loro primo cd FIX, registrato ad Elfland Studio e prodotto dall’etichetta Beng! Dischi.