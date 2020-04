Cascina: deliberata l'esenzione dal pagamento di servizi scolastici e nidi d’infanzia

Il Comune di Cascina ha deliberato l’esenzione dal pagamento dei servizi scolastici e dei nidi d’infanzia comunali nel periodo in cui sono stati chiusi. A dare l'annuncio è il sindaco reggente Dario Rollo.

"Vista la situazione attuale - spiega Rollo - ci è sembrato doveroso intervenire in maniera concreta a sostegno delle famiglie della nostra città. Per coloro che fruiscono di trasporto scolastico, ristorazione e nido d’infanzia, sarà quindi prevista l’esenzione completa dal pagamento delle rispettive rette e tariffe per i mesi in cui l’erogazione dei servizi risulta sospesa per effetto dei decreti emanati in queste settimane. Pertanto, i mesi di marzo e aprile non saranno bollettati. Una manovra che, spiega l'amministrazione, vale 290 mila euro di mancate entrate per l’ente comunale. Stiamo lavorando per esentare anche tutti gli altri mesi fino al termine dell’anno scolastico. Contemporaneamente stiamo valutando anche come rapportarci con le società, associazioni e cooperative che gestiscono i servizi scolastici al fine di aiutarli concretamente. Siamo in attesa di una comunicazione della Regione che abbiamo già interpellato da tempo".

"Le famiglie - affermano gli assessori alla Pubblica Istruzione Leonardo Cosentini e ai Servizi Sociali Costanza Settesoldi - stanno affrontando questa emergenza con un grande impegno la chiusura di tutte le attività scolastiche, che è una misura necessaria per fronteggiare la diffusione del virus, sta portando sicuramente difficoltà, anche economiche, che devono trovare soluzioni tangibili, soprattutto per quelle famiglie che stanno affrontando spese per accudire i propri figli durante le ore lavorative della giornata. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di esentare le famiglie dal pagamento dei servizi scolastici e dei nidi fin dal primo decreto di fine febbraio".

"Il nostro impegno - concludono gli amministratori - è massimo e l’obiettivo è quello di poter incidere concretamente sull’economia del territorio e sul benessere dei cittadini”.