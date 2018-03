Ponsacco, esonda il fiume Era: chiusa al traffico via Maremmana

Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 marzo, a causa delle piogge e dello scioglimento della neve caduta nei giorni scorsi, è esondato il fiume Era nel territorio di Ponsacco. Per motivi di sicurezza è stata chiusa al traffico via Maremmana.

A renderlo noto la Protezione Civile comunale che è operativa da tutta la notte e sta continuando a monitorare la situazione. Il livello più alto del fiume è stato raggiunto a Ponsacco intorno alle 7 di questa mattina, sabato 3 marzo, con un altezza di 8,32 metri. Intorno alle 11 il livello era in diminuzione con un'altezza di 7,69 metri.

Dalla Regione fanno intanto sapere "che nelle prossime ore, sulla base delle previsioni di nuove precipitazioni diffuse, si registreranno nuovi innalzamenti, che potranno essere anche consistenti, nei fiumi già interessati dalle piene di oggi a partire dai bacini costieri di piccole dimensioni. Successivamente si registreranno generali innalzamenti idrometrici in maniera diffusa causati dal nuovo passaggio precipitativo che coinvolgerà gradualmente tutta la regione. In serata tendenza a generale esaurimento dei fenomeni".

