Pontedera, nuovo assalto al bancomat: esplosione nella notte

Ancora esplosione di un bancomat nella notte, un altro episodio che si aggiunge alla lista che nelle ultime settimane ha visto susseguirsi episodi analoghi. L'ultimo solo pochi giorni fa a Casciana Terme.

La notte scorsa, tra sabato 25 e domenica 26 gennaio, intorno alle 2, ad essere stato preso di mira è il bancomat della Banca Popolare di Lajatico in località Il Romito, nel comune di Pontedera. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno richiesto l'intervento anche dei Vigili del fuoco. La squadra del 115 ha effettuato una verifica statica e di stabilità delle pareti della banca e del piano soprastante a seguito dell'esplosione che ha portato al furto del bancomat. Non ci sono danni di rilievo nè persone coinvolte. Indagini in corso dei Carabinieri.