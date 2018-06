Buti, colpo in banca nella notte: fanno saltare il bancomat e fuggono

Colpo alla banca Monte dei Paschi di Siena (ex Banca Toscana) nella notte appena trascorsa, tra domenica 17 e lunedì 18 giugno, poco dopo le due, a Buti, in piazza Matteotti. A svegliare gli abitanti un boato nel cuore della notte. I rapinatori infatti hanno fatto saltare con l'esplosivo il bancomat della filiale nel centro del paese. Hanno arraffato il denaro e sono fuggiti prima dell'arrivo dei Carabinieri, giunti sul posto dopo essere stati allertati dai residenti.

I militari dell'Arma hanno avviato le indagini e saranno visionate le telecamere di videosorveglianza dell'istituto di credito per cercare indicazioni utili a risalire agli autori del colpo. Ancora da quantificare la somma rubata dai malviventi.