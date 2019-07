Esplosione nella notte a Vicopisano: distrutto un magazzino edile

Violenta esplosione intorno alla mezzanotte della scorsa notte, fra il 22 ed il 23 luglio, in via Cesana 6 a Vicopisano. Un magazzino edile è letteralmente saltato in aria con un botto fragoroso, avvertito da moltissimi cittadini delle località vicine. Ora non restano che macerie.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina ed i Carabinieri di Pontedera per i dovuti accertamenti. La prima ricostruzione parla di una fuga di gas, ma non si esclude che possa essere stata un'azione dolosa a provocarla. Non ci sono stati feriti.

(Immagine di archivio. Sotto il magazzino prima dell'esplosione)