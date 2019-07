Esplosione della palazzina all'Elba: due persone in ospedale a Pisa

Il bilancio attualle della tragedia avvenuta a Portoferraio, Isola d'Elba, è di tre morti. Nella palazzina crollata a seguito di un'esplosione, causata da una fuga di gas, hanno trovato la morte Silvano Pescatori, 68 anni, e Maria Grazia Mariconda, 76 anni, marito e moglie nonché proprietari dell'immobile crollato. Nella notte tra il 23 e il 24 luglio è spirato anche Alberto Paolini, 76 anni. L'uomo era stato ricoverato in gravissime condizioni al centro grandi ustionati di Cisanello a Pisa, insieme alla figlia 46enne Lisa. Per l'uomo purtroppo non c'è stato niente da fare, troppo gravi le ferite riportate. La donna invece resta ricoverata in condizioni disperate. La moglie Silvia, l'ultimo ferito, era stata trasportata in elisoccorso al nosocomio di Livorno, grave anche lei ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'esplosione

Erano quasi le 5 della mattina del 23 luglio quando un boato ha scosso l'intera isola: una palazzina di via De Nicola era esplosa e poi crollata a causa di una fuga di gas. Sul posto si sono subito precipitati ambulanze e vigili del fuoco, che hanno estratto dalle macerie, con molta fatica, i corpi di Silvano e Maria Grazia. L'intera area è stata sequestrata e, per ragioni di sicurezza, era stata tolta la corrente all'intero quartiere.