Capodanno, fa esplodere 'bombe' artigianali sui lungarni: arrestato, rischia il linciaggio

Ha fatto esplodere sui lungarni botti costruiti in maniera artigianale, oltre a fuochi artificiali destinati solo ai pirotecnici professionali, provocando grande paura tra le persone radunate sui lungarni per partecipare ai festeggiamenti per la notte di San Silvestro a Pisa. Per questo è stato arrestato dal personale della Questura di Pisa, nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza disposti dal prefetto e pianificati dal questore di Pisa, un livornese di 25 anni.

I controlli da parte di tutte le forze di Polizia, Esercito e Polizia Municipale, con personale anche in borghese, tra la folla per garantire la sicurezza della serata, erano iniziati alle 19.

Subito dopo la mezzanotte, nel momento di massimo afflusso della folla in prossimità di Ponte di Mezzo e sui Lungarni, sul Lungarno Mediceo, all’altezza del civico 64, è stato udito un forte boato, con un successivo fuggi fuggi di persone spaventate.

Due agenti della Polizia di Stato, giunti immediatamente sul punto esatto, richiamati peraltro da un’altra forte esplosione e dall’odore di polvere pirica, hanno colto sul fatto il 25enne, A.B. le sue iniziali, nel momento in cui posizionava un candelotto in mezzo alla strada dove, nonostante si fosse creato un vuoto a causa del panico suscitato dalle esplosioni precedenti, vi erano comunque diversi passanti tra cui molti bambini. Il manufatto improvvisamente è esploso, con un forte boato, lanciando pericolosamente frammenti addosso alle persone.

Il giovane, individuato ma anche filmato dal personale di Polizia in borghese, ha nascosto un sacchetto all’interno del giubbotto, cercando di dileguarsi tra la folla.

Subito fermato dai poliziotti, è stato trovato in possesso di 4 candelotti con miccia, di cui 3 completamente artigianali ed uno di categoria 'F4' denominato 'Rambo K32' destinato all’uso professionale ed utilizzabile esclusivamente da persone abilitate al maneggio dei fuochi artificiali in possesso di apposita abilitazione tecnica. Il ragazzo, che ha rischiato il linciaggio visto che molte persone impaurite avevano iniziato ad inveirgli contro, è stato condotto in Questura, dove, dopo l'identificazione e gli accertamenti sul materiale esplosivo che possedeva, è stato arrestato per i reati di cui agli art. 4 e 6 della Legge 895/1967 per aver portato in luogo pubblico materiale esplodente composto artigianalmente, nonché materiale esplodente il cui utilizzo è destinato esclusivamente ai pirotecnici professionali, e per aver causato, con l’esplosione di questi manufatti esplosivi, pubblico timore tra le persone.

Al momento dell’arresto sul lungarno si era diffusa la voce, in attesa di conferma poiché al momento non ci sono riscontri da parte degli investigatori, di un passante che aveva accusato un problema ad un occhio in occasione del primo scoppio.

Il materiale esplosivo sequestrato per la sua pericolosità dovrà essere conservato in un locale particolare, adatto alla conservazione degli esplosivi.

Il bilancio della serata

Nel corso della notte si sono registrati sette feriti con lesioni lievi e con il ricorso a cure mediche come conseguenze di esplosioni di petardi o fuochi pirotecnici per i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno. Alcuni giovani sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto Soccorso per gli effetti della eccessiva assunzione di alcolici.