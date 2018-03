Esplosione nel porto di Livorno: morti due operai

Una violenta esplosione si è verificata intorno alle 14.30 di oggi, 28 marzo, nella zona del porto industriale di Livorno, nel deposito costiero Neri, proprio alle porte di Calambrone, al di là dello Scolmatore. Due operai sono deceduti, uno sul colpo mentre l'altro durante il trasporto in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, gli operai stavano effettuando lavori di manutenzione e il serbatoio era stato svuotato, poi si è verificata l'esplosione. Sul posto i Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118. La zona è stata completamente evacuata.

"Giorno orribile per il lavoro in Toscana", questo il commento del presidente Enrico Rossi alle notizie dei tanti infortuni sul lavoro accaduti stamani in Toscana. Il più grave, nel porto di Livorno, ha provocato la morte di due operai. Rossi si sta recando proprio a Livorno.

"Un bollettino di guerra - aggiunge il presidente - un incendio a Massa in un'azienda dell'area industriale ha provocato un ferito grave, ricoverato

con ustioni di terzo grado. Un'esplosione nel porto di Livorno ha provocato la morte di due operai. A Massa Marittima il ribaltamento di un trattore ha causato la morte di un uomo (un ottantaduenne che lavorava nel proprio campo, ndr). A Terranuova Bracciolini in una discarica un operaio è stato colpito gravemente al volto".