"Gender a scuola", nuova denuncia dell'Osservatorio per le politiche della famiglia di Cascina

Nuova polemica sul 'gender nelle scuole'. A puntare il dito è l'Osservatorio per le politiche della famiglia' di Cascina contro alcune iniziative svolte al Liceo XXV Aprile di Pontedera. "Nei giorni di giovedì, venerdì e sabato 8-10 febbraio - scrive l'associazione - si sono svolte presso la scuola le c.d. 'Giornate alternative' che costituivano parte integrante della programmazione scolastica per cui la presenza a scuola era obbligatoria per tutti gli alunni. Tra le attività figuravano il film 'Pride', sostanzialmente di propaganda gay; incontri sulle malattie sessualmente trasmesse; incontri sul linguaggio di genere ed identità sessuale. Altri incontri su tematiche analoghe erano poi svolti nell'ambito delle attività facoltative".

Le giornate, basate sul tema 'Diritti e Discriminazioni', sono state organizzate insieme da studenti, docenti e personale scolastico; hanno avuto un ampio spettro di attività, dallo sport all'arte, ed era preventivata la presenza delle associazioni del territorio. L'osservatorio si è concentrato sugli aspetti di suo interesse. Le critiche mosse sono che "anzitutto non risulta che il Collegio dei docenti sia stato previamente messo al corrente e posto in condizione di decidere su tali contenuti". Poi sul fatto che "i temi svolti, di natura 'sensibili' ed attinenti a precise scelte educative delle famiglie non risulta siano stati fatti oggetto di un consenso informato adeguato completo. Non ci risulta che a trattare di temi scientifici siano stati infettivologi o comunque, persone con adeguata preparazione. Stupisce poi che sui temi della sessualità si sia dato il monopolio ad un'associazione che intende rappresentare solo una parte ben determinata della società e stupisce ancor di più che, in contrasto con la buna prassi educativa, su materie così sensibili sia stato evitato ogni pur minimo contraddittorio".

La missiva di rimostranze è diretta al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, al dirigente regionale ed al Ministero dell'Istruzione: "Non rimane pertanto che richiamare l'attenzione delle SS.VV. sulla necessità di una puntuale applicazione della vigente normativa perché episodi del genere non abbiano a ripetersi e la scuola riprenda quella funzione educativa che le compete nel rispetto degli alunni anzitutto e quindi delle famiglie e della loro primaria libertà educativa".