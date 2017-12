Controlli rinforzati sotto le feste: espulsi due irregolari

Controlli rinforzati nel centro città nel corso delle feste di Natale, come disposto dal questore Alberto Francini, per il contrasto all’immigrazione clandestina, lo spaccio di stupefacenti ed altre forme di illegalità.

Nel corso dei controlli svolti per la Polizia di Stato dalle Volanti e dalle pattuglie dal Nucleo Prevenzione Toscana è stato rintracciato in zona stazione un cittadino tunisino con diversi precedenti a carico sia per reati in materia di stupefacenti che contro il patrimonio.

Anche i Carabinieri, nel corso di una pianificata attività, hanno rintracciato in Piazza delle Vettovaglie un cittadino albanese con numerosi precedenti a suo carico.

Entrambi gli stranieri, risultando in Italia privi dei requisiti per un regolare soggiorno, sono stati espulsi dal territorio nazionale ed accompagnati coattivamente da Polizia e Carabinieri al CIE di Bari, per essere avviati ai rispettivi paesi di origine.



I servizi, fanno sapere dalla Questura, proseguiranno.