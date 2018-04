Blitz della Polizia in zona stazione: espulsi due immigrati irregolari

Controlli nel pomeriggio di ieri, 17 aprile, da parte della Polizia di Stato nella zona stazione ferroviaria per la prevenzione e il contrasto dell’immigrazione irregolare.

Gli uomini della Squadra Volante di Pisa e del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze hanno svolto un’attività capillare, spingendosi sino all’interno di alcuni esercizi commerciali della zona, luoghi, in alcuni casi, in cui si nasconde un sottobosco criminale.

Circa quaranta persone, molte delle quali pregiudicate, sono state identificate.

Due tunisini trentenni pluripregiudicati gravitanti in Galleria Gramsci sono stati fermati e portati negli uffici della Questura, dove sono stati sottoposti a provvedimento di espulsione.