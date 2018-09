Controlli in Piazza dei Miracoli: espulsa una 42enne pronta a derubare i turisti

Si aggiravano con atteggiamento sospetto ieri mattina, 5 settembre, nella zona di Piazza dei Miracoli, particolarmente frequentata da turisti in questo ultimo scorcio d'estate. A notare le due donne, vicino ad una comitiva, una Volante della Polizia mentre transitava in via Leonardo Da Vinci.

Le due donne sono state così fermate, identificate e accompagnate in Questura

Entrambe sono originarie dell'Est Europa: una 42enne, irregolare sul territorio nazionale, e una ragazza ancora minorenne. Così al termine delle attività di rito, la donna di 42 anni è stata espulsa dal territorio nazionale con accompagnamento immediato alla Centro di Identificazione e di Espulsione di Roma, mentre la giovanissima è stata affidata ad un centro di accoglienza per minorenni.