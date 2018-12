Entra per tre volte in Italia nonostante l'espulsione: arrestato alla stazione

E' finito in manette lo scorso 10 dicembre, durante i controlli della Polizia Ferroviaria di Pisa, rafforzati in occasione delle festività natalizie, un tunisino di 41 anni, irregolare sul territorio, che per ben due volte ha fatto ritorno in Italia violando i provvedimenti di espulsione e di divieto di rientro.

L'uomo, con diverse condanne per spaccio di sostanze stupefacenti alle spalle, proprio per la sua pericolosità sociale era stato rimpatriato a seguito di espulsione, prima amministrativa e poi giudiziaria. Per una terza volta è quindi rientrato in Italia clandestinamente, ma è stato rintracciato dalla Polfer nella stazione di Pisa. E' finito in manette e sottoposto al rito direttissimo di fronte al Tribunale di Pisa.



Nuovamente condannato, il 41enne è stato quindi nuovamente espulso. Gli agenti della Questura e della Polfer di Pisa hanno provveduto al suo trasferimento presso il Centro per il rimpatrio di Bari.