Controlli a Pontedera: espulso un 22enne

Servizio straordinario di controllo nell'area della stazione ferroviaria di Pontedera, nel pomeriggio di ieri 11 luglio, da parte del personale del Commissariato di Polizia, Compagnia Carabinieri e Comando Polizia Municipale per rintracciare e provvedere all'espulsione di cittadini extracomunitari non in regola con le norme regolanti il soggiorno sul territorio italiano, con precedenti di Polizia e pericolosi per la sicurezza pubblica.

Nel dettaglio sono stati rintracciati 5 cittadini di nazionalità marocchina, già noti alle forze dell'ordine.

Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata nella loro abitazione, con l’ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri San Rossore, è stata rinvenuta una modica quantità di stupefacenti (cannabis). Condotti in Commissariato, sono stati sottoposti ai rilievi foto-dattiloscopici e al riscontro AFIS per accertare che non avessero altre identità. Nella giornata di oggi, sussistendo i presupposti di legge, la Questura di Pisa ha richiesto e ottenuto che il più pericoloso, F.M., 22 anni, con precedenti di Polizia per reati contro la persona e il patrimonio, venisse accompagnato già nella serata di oggi presso il Centro di Permanenza Temporanea di Potenza da dove, nei prossimi giorni, verrà rimpatriato coattivamente.



Gli altri quattro sono stati segnalati alla Prefettura di Pisa.