Controlli sugli immigrati a Pontedera: espulsi tre irregolari

Giornata di controlli quella di oggi, mercoledì 11 aprile, da parte del personale della Sezione Immigrazione del Commissariato di Polizia di Pontedera, insieme alla Compagnia Carabinieri e alla Polizia Municipale, per contrastare l'immigrazione clandestina.

Sono stati fermate e identificate alcune persone, di nazionalità marocchina, che dormivano in case o strutture abbandonate in città.

Tre giovani di età compresa tra i 20 e 25 anni, irregolari sul territorio nazionale, sono stati espulsi con ordine del questore, mentre nei confronti di altri tre stranieri di età compresa tra i 28 e i 35 anni sono state avviate le procedure per l’espulsione coattiva dal territorio nazionale.



I controlli, fanno sapere dal Commissariato, proseguiranno nei prossimi giorni.