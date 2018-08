Aggredì finanzieri un anno fa: rintracciato alla stazione ed espulso

Lavoro intenso negli ultimi mesi da parte della Guardia di Finanza di Pisa per contrastare l'abusivismo commerciale e la contraffazione. Sono stati oltre 10 gli interventi portati a termine dall’inizio di giugno ad oggi che hanno consentito di colpire ad ogni livello, dai produttori fino ai consumatori, il dannoso fenomeno della contraffazione. Le attività hanno portato alla denuncia di 6 persone ed al sequestro di oltre 35.000 accessori e capi d’abbigliamento con marchi contraffatti.

Nei giorni scorsi è stato anche rintracciato nei pressi della Stazione di Pisa Centrale un uomo di origine senegalese, già denunciato dalle Fiamme Gialle per l’aggressione ai danni dei militari della Guardia di Finanza nel mese di agosto 2017. L'uomo, risultato privo di documenti validi per la permanenza sul territorio italiano, è stato espulso ed accompagnato presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Potenza.

Sempre nei giorni scorsi, nel corso di un servizio svolto nel centro storico cittadino, i finanzieri hanno fermato un altro uomo intento a vendere occhiali recanti marchi contraffatti. Durante il controllo, il venditore abusivo ha tentato la fuga travolgendo uno dei militari il quale ha riportato lievi lesioni.

L’aggressore è stato prontamente immobilizzato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato sottoposto al giudizio per direttissima al termine del quale è stato condannato a 10 mesi di reclusione e 200 euro di multa con pena sospesa.