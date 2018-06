Rissa in Piazza Vittorio: espulse due persone, fermata una terza

Sono stati identificati alcuni degli autori della rissa che si è consumata ieri sera, mercoledì 27 giugno, in Piazza Vittorio Emanuele II. Per due di loro è già scattata l'espulsione. Si tratta, fanno sapere dalla Questura di Pisa, di due cittadini gambiani tra i 20 e i 30 anni, con precedenti, che hanno partecipato attivamente alla rissa e che saranno accompagnati al CIE di Bari.

Identificato anche un terzo straniero, anch'esso gambiano, che si trova in stato di fermo e per il quale è in corso la procedura per l'espulsione dal territorio italiano.

L'episodio si era verificato intorno alle 20,30. Da un alterco era scattata la violenza tra due bande di stranieri. Sono partite anche bottigliate, un uomo è stato accoltellato ad una gamba e per sfuggire agli aggressori si era rifugiato all'interno del bar Kinzica. Ferita anche una seconda persona che è stata soccorsa dal 118.