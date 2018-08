Viale Bonaini, aggredita e minacciata dal compagno: espulso 43enne

Un intervento della Polizia che ha portato all'espulsione di un cittadino straniero irregolare in Italia.

Tutto è iniziato nel pomeriggio di venerdì 24 agosto quando una Volante si è recata in viale Bonaini per una aggressione in corso. Sul posto gli agenti hanno trovato una donna di 38 anni, in stato di gravidanza, che riferiva di essere stata minacciata a morte e aggredita dal compagno, uno straniero di 43 anni, al momento irreperibile. La donna non aveva mai sporto denuncia nonostante agli agenti abbia raccontato di ripetuti comportamenti violenti e minacciosi nei suoi riguardi subiti anche in passato.

La donna è stata così accompagnata in ospedale ed è stato attivato il codice rosa per la sua assistenza in ambiente protetto tramite una associazione del territorio pisano; nel frattempo sono iniziate in tutta Pisa, da parte della Polizia, le ricerche del compagno che risultava essere straniero irregolare ma con una presunta identità da verificare.

Attraverso una serie di accertamenti ed indagini la Questura ha scoperto che a carico del 43enne, sotto un’altra identità, vi sarebbero stati diversi precedenti di polizia, dal traffico di stupefacenti al favoreggiamento dell’ingresso di irregolari in Italia, tutti elementi che lo tratteggiavano dunque come una persona potenzialmente pericolosa.



Le Volanti della Polizia sono poi riuscite a rintracciarlo e ieri, domenica 26 agosto, è stato espulso e accompagnato al Centro di Permanenza Temporanea di Brindisi, in attesa del disbrigo delle pratiche amministrative per il definitivo allontanamento dal territorio italiano.