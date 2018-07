Estate in Ateneo, campi solari all’Orto e Museo botanico, tra divertimento e natura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Sistema Museale di Ateneo non lascia soli i suoi piccoli visitatori neanche in queste calde settimane estive e li aspetta per i campi solari all’ombra delle antiche e spettacolari piante dell’Orto Botanico dal 23 al 27 luglio e dal 27 al 31 agosto.

L’Orto e Museo Botanico (ingresso da via Luca Ghini, 13 e da Via Roma, 56) attende i bambini dai 6 agli 11 anni per divertirsi e conoscere gli usi e le storie segrete delle piante tra scienza, arte e creatività. Le attività si svolgono dalle 8.15 alle 14.15 con due pause per la merenda e il pranzo al sacco a cura delle famiglie. I partecipanti si trasformeranno in esperti botanici e scopriranno un nuovo segreto custodito all’interno dell’Orto grazie al “Bug Hotel”, una bellissima struttura per ospitare gli insetti che popolano i suoi spazi verdi.

È possibile iscriversi online fino a giovedì 19 luglio per la settimana dal 23 al 27 luglio e fino a giovedì 23 agosto per la settimana dal 27 al 31 agosto. Il costo settimanale è di 90 €. Sono previste riduzioni del 10% se l’iscrizione viene effettuata entro il lunedì precedente l’inizio del modulo settimanale scelto, rispettivamente lunedì 16 luglio e lunedì 20 agosto.

Per informazioni, costi e iscrizioni online:

https://www.sma.unipi.it/ campi-estate-2018/;

Email: educazione.ortomuseobot@sma. unipi.it