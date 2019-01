Estorsione ai danni di un promotore finanziario: arrestato 26enne

Nel pomeriggio di ieri, 25 gennaio, a Pisa, i Carabinieri della Stazione di Cascina, in collaborazione con personale della Compagnia di Pisa, hanno arrestato per il reato di estorsione un 26enne di etnia sinti, residente nella città della Torre. Le indagini, supportate da riscontri e acquisizioni documentali, avviate a seguito delle denunce-querele sporte da un promotore finanziario e da un operaio, hanno documentato che il giovane, dopo aver prestato al primo la somma di 3mila euro, utile ad un investimento in titoli sudamericani con la promessa di un guadagno semestrale pari al capitale investito poi non ottenuto, dietro minacce ed aggressioni fisiche compiute ai danni delle vittime, era risuscito ad ottenere, in più soluzioni, importanti somme di denaro, per poi avanzare ulteriori richieste estorsive.

Nel corso dell’operazione, scattata all’interno del centro commerciale Pisanova, sono stati sequestrati 200 euro che il consulente finanziario aveva appena consegnato al 26enne a titolo di anticipo della somma pretesa.

Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso il carcere Don Bosco a disposizione dell’autorità giudiziaria.