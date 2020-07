Nuove aperture: street food siciliano in centro

E' aperto da oggi, 10 luglio, 'Etna Street Food', nuova avventura imprenditoriale del siciliano doc Simone D'Antone, che propone prodotti tipici della sua terra a cominciare dagli arancini fino ai classici cannoli. L'inaugurazione si è svolta giovedì sera nel locale di via San Bernardo, fra Corso Italia e Piazza Chiara Gambacorti.

A celebrare l'evento è il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli, presente al taglio del nastro: "Abbiamo sostenuto con i nostri uffici ed i nostri consulenti l’entusiasmo di Simone che ha deciso di aprire a Pisa un locale dedicato esclusivamente alle specialità culinarie della sua terra. Una bella iniziativa che ha coinvolto tutta la famiglia, a cominciare dal fratello Gabriele fino alla madre. Non possiamo quindi che fare un grande in bocca a lupo a questa nuova attività che apre in un periodo difficile post Covid, ma soprattutto con una idea importante per differenziare l’offerta commerciale del centro storico".