Doveva essere ai domiciliari ma la trovano lontano da casa: arrestata 41enne

Doveva essere agli arresti domiciliari, ma è stata sorpresa lontano dalla propria abitazione. I militari della Stazione Carabinieri di Ponsacco hanno arrestato ieri, venerdì 1° giugno, una macedone di 41 anni. La donna è stata infatti sorpresa lontana dal proprio domicilio, ove era ristretta per reati contro il patrimonio. Dopo le formalità, l’arrestata è stata nuovamente tradotta presso l’abitazione, in regime detentivo.

Sempre nalla gironata di ieri, i Carabinieri di Cascina, hanno invece tratto in arresto un italiano di 33 anni, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Livorno, per l’espiazione della pena di 4 mesi inflitta per il reato di furto, commesso nel gennaio del 2016 nella città labronica.