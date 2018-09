Evade dai domiciliari per fuggire in Francia: arrestato 21enne

Si trovava agli arresti domiciliari per aver compiuto reati contro il patrimonio ma il 23 settembre scorso era evaso. Da allora aveva fatto perdere le proprie tracce, con l'intenzione di fuggire verso la Francia. Nella serata di ieri, mercoledì 26 settembre, il giovane, un marocchino di 21 anni, è stato però arrestato dai Carabinieri di Santa Croce sull’Arno che lo hanno rintracciato a San Romano, nel comune di Montopoli in Val d'Arno.

A risultare decisivo il pedinamento da parte delle forze dell'ordine di due connazionali del malvivente, un 22enne e un 17enne, che erano andati nell’abitazione di residenza dell’evaso a prelevare abiti ed effetti personali che avrebbero poi consegnato al fuggitivo. I due sono stati denunciati per favoreggiamento. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato invece trattenuto in camera di sicurezza, in attesa della pronuncia del Giudice.