Pontedera, evade dai domiciliari: arrestato

Nella mattinata di ieri, 8 febbraio, i Carabinieri di Pontedera hanno arrestato un cittadino rumeno di 23 anni per il reato di evasione. Lo stesso, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati contro la persona, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione in via Firenze, senza un giustificato motivo. Trattenuto nelle camere di sicurezza, verrà giudicato nella giornata di sabato con rito direttissimo

dal Tribunale di Pisa.