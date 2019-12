Evade dai domiciliari e tenta di scappare all'estero: arrestato alla Stazione

Stava per salire sull’intercity che lo avrebbe portato al confine di Stato di Ventimiglia, quando gli agenti della Polfer lo hanno fermato e lo hanno condotto negli uffici per ulteriori controlli. Gli agenti hanno così scoperto che l'uomo, un 48enne tunisino pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, era in realtà evaso dagli arresti domiciliari. E' accaduto ieri, 20 dicembre, alla stazione centrale di Pisa.

L'uomo non ha opposto alcuna resistenza e ha subito ammesso le sue responsabilità: così è stato nuovamente arrestato. Questa mattina, 21 dicembre, il rito per direttissima innanzi Tribunale di Pisa che, dopo aver convalidato l’arresto, ne ha disposto nuovamente gli arresti domiciliari in vista del dibattimento principale.