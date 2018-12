Tirrenia, evade dai domiciliari: sorpreso da Carabinieri finisce in carcere

Nella mattinata di ieri, domenica 23 dicembre, i Carabinieri di Tirrenia hanno tratto in arresto su ordine di carcerazione un cittadino macedone di 34 anni. L'uomo era in regime di detenzione domiciliare per una condanna per furto. A seguito di ripetute violazioni delle prescrizioni impostigli, segnalate dai Carabinieri, il Tribunale di sorveglianza di Pisa ha disposto custodia cautelare in carcere.