Evasa dai domiciliari, deve scontare un anno per falso: in carcere con la figlia minore

La Polizia di Stato ha portato in carcere, stamani 9 maggio, una donna macedone di 35 anni evasa dagli arresti domiciliari, concessi presso la propria roulotte in via Fiorentina. Dai successivi accertamenti è poi emerso il ripristino di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Nuoro, che la condannava ad un anno di carcere per reati di falso.

La donna è stata vista aggirarsi con fare sospetto all'interno degli androni condominiali dei palazzi di via delle Medaglie d'Oro, insieme a tre figlie minorenni. I residenti hanno chiamato il 113, con gli agenti delle Volanti che all'identificazione hanno scoperto i suoi trascorsi e le pendenze giudiziarie.

Al termine di tutti gli accertamenti la nomade è stata accompagnata presso il carcere di Sollicciano a Firenze insieme alla figlia più piccola, per scontare la pena residua. Le altre due minori sono state affidate alle cure del parente più prossimo, la nonna paterna, domiciliata a Pisa.