Deve stare agli arresti domiciliari, trovata al supermercato: arrestata

Sorpresa al centro commerciale quando doveva essere ai domiciliari. E' successo la mattina di ieri, 6 maggio, a Navacchio. I Carabinieri hanno così arrestato per evasione una cittadina italiana di 42 anni per il reato di evasione.

La donna era destinataria della misura restrittiva per reati contro il patrimonio commessi a Pisa a fine aprile. Dopo le formalità di rito, l'arrestata è stata trattenuta in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi.