Nella tarda mattinata di ieri, sabato 5 maggio, a Santa Croce sull’Arno, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino albanese di 35 anni per il reato di evasione. L’uomo è stato infatti sorpreso lontano dal proprio domicilio, dove era ristretto per reati connessi alle armi.

Al termine delle formalità, in Tribunale il giudice ha deciso per il ripristino della misura detentiva.