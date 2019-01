Ai domiciliari per spaccio, trovato in zona stazione a Pisa: arrestato per evasione

I Carabinieri della stazione di Marina di Pisa, insieme al personale dell'Esercito dell'operazione 'Strade Sicure', hanno arrestato ieri 23 gennaio per evasione un 26enne della Costa D'Avorio.

L'uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella sua abitazione di Pontedera, in conseguenza di un precedente arresto per spaccio di stupefacenti. E' stato sorpreso nei pressi della stazione centrale di Pisa. Dopo le formalità di rito, come disposto dall'Autorità Giudiziaria, è stato riaccompagnato presso il suo domicilio, in attesta del rito direttissimo, previsto per la mattinata odierna al Tribunale di Pisa.