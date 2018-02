A piedi di notte su viale delle Cascine: era evaso dai domiciliari

E' stato notato dalla Squadra Volanti della Questura di Pisa mentre a piedi, di notte, percorreva viale delle Cascine. Per questo è stato fermato e controllato. Dai terminali è risultato che l'uomo, un 40enne di Carrara, aveva a suo carico i domiciliari. Per questo è stato arrestato per evasione dal proprio comune. Il pm di turno ha disposto il ripristino immediato della misura dei domiciliari.