E' ai domiciliari, lo trovano che rincasa in bicicletta: arrestato

Nella tarda mattina di sabato 24 agosto, a Ponte a Egola, i Carabinieri hanno arrestato per evasione un marocchino di 21 anni. Il giovane era agli arresti domiciliari per la commissione di un furto aggravato commesso a Scandicci nello scorso mese di gennaio. E' stato sorpreso a bordo di una bicicletta mentre faceva rientro nella propria abitazione, dopo essersene allontanato illecitamente. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato ricondotto presso la propria residenza in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Pisa.