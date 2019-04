Trovato vicino all'ospedale nonostante i domiciliari: arrestato

E' stato ritrovato ieri sera, 15,aprile, nei pressi dell'ospedale Cisanello, un 30enne tunisino, sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare per reati attinenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento del controllo da parte dei Carabinieri l'uomo non era in casa ed è stato trovato vicino all'ospedale senza alcuna autorizzazione. E' stato così arrestato per evasione.

Accompagnato in caserma, dopo le formalità di rito, è stato ricondotto presso la propria abitazione, in attesa del giudizio direttissimo fissato per stamattina davanti al Tribunale di Pisa.