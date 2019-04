In un locale invece che ai domiciliari: arrestato

Avrebbe dovuto essere a casa, in quanto era agli arresti domiciliari per reati connessi allo spaccio di droga, invece è stato sorpreso all'interno di un esercizio pubblico insieme ad altri connazionali. E' stato così arrestato dai Carabinieri a Pontedera un cittadino albanese di 39 anni per il reato di evasione.

L'uomo è stato condotto in caserma e, dopo le formalità di rito, è stato riaccompagnato presso la propria abitazione, in attesa del giudizio direttissimo in programma stamattina davanti al Tribunale di Pisa.