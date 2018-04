Volterra: evade dalla Rems e viene fermato a Santa Margherita

Un paziente della Rems di Volterra, nel primo pomeriggio di oggi 6 aprile, è riuscito ad evadere dalla struttura. L'uomo è stato rintracciato un'ora dopo in località Santa Margherita.

"E' la seconda volta in pochi mesi che la Polizia volterrana riesce a rintracciare un evaso in pochissimo tempo - ha detto il sindaco di Volterra Marco Buselli, dopo il caso dello scorso 24 novembre - episodi come questi impongono una revisione del sistema di sicurezza della struttura. Per questo a breve è in programma un incontro con la Asl per fare il punto su quello che è successo e per potenziare i sistemi di sicurezza. Un grande plauso va alle Forze dell'ordine che operano sul territorio".

L'episodio si è verificato intorno alle 13.30, quando un vigilante addetto al controllo dei monitor ha notato che il soggetto in questione, un giovane di 22 anni, si apprestava a scavalcare la recinzione della struttura. Subito è scattato l'allarme, con un primo operatore che ha bloccato il ragazzo, che però si è divincolato ed è scappato. L'evaso è stato fermato un'ora più tardi, anche grazie all'aiuto di un dipendente del Commissariato libero dal servizio che abita nella zona.

Il detenuto era arrivato alla Rems nella giornata del 4 marzo scorso per l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva in via provvisoria disposta dal Tribunale di Prato, a seguito della commissione di reati di maltrattementi in famiglia e lesioni personali nei confronti della madre e della sorella. In base all'anamnesi psico-patologica, il soggetto all'età di 18 anni realizzava gravi condotte di abuso di alcol e cannabis, con ciò comportando un grave peggioramento del quadro psicopatologico. A dicembre dell'anno scorso + finito in carcere a Prato, ma a seguito delle sue condizioni mentali è stato dichiarato incompatibile con il regime carcerario.