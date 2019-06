Estate: presentato il cartellone eventi di Marenia - Nonsolomare 2019

Oltre cento appuntamenti, dal giorno alla notte, che animeranno per tutta l'estate Marina, Tirrenia e Calambrone. E' stato presentato il cartellone di Marenia - Nonsolomare 2019, che propone musica, spettacoli, cultura, bellezza, sport ed eventi per tutte le età.

Il programma è il frutto delle tante anime, realtà e associazioni che operano sul litorale e non solo. E' promosso dal Comune di Pisa, con il contributo della Camera di Commercio di Pisa, la collaborazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa (soggetto attuatore), il supporto di Confcommercio, Confesercenti Toscana Nord, Pro Loco Litorale Pisano e la partecipazione di Associazione Culturale Eliopoli e di Officine Garibaldi. Sponsor unico anche quest'anno è Cetilar.

"Come diciamo ormai da tempo - commenta l’assessore al turismo e litorale Paolo Pesciatini - la nostra è un’offerta turistica permanente e 'Marenia non solo mare' caratterizza l’offerta turistica estiva del nostro litorale che anche quest’anno ha ricevuto quattro Bandiere Blu. Sono previsti eventi e iniziative di altissimo profilo che, tra Marina, Tirrenia e Calambrone, animeranno le serate di questa estate 2019.Tra i numerosi artisti e personaggi della cultura e dello spettacolo che saranno nostri ospiti, si esibiranno la Pfm che ricorderà Fabrizio De Andrè e i Tiromancino che hanno inserito la data nelle tappe ufficiali del loro tour e nelle loro attività di promozione. Ogni sera, dunque, Marina, Tirrenia e Calambrone accoglieranno chiunque desideri divertimento, svago e socialità. Senza dimenticare l’appuntamento con i fuochi d’artificio, spettacolare chiusura di questa stagione estiva".

Silvano Patacca, direttore artistico del Teatro Verdi e di Marenia, dichiara: "Grazie allo sforzo economico dell’assessorato al Turismo e al contributo organizzativo della Fondazione Teatro Versi e di un parterre di soggetti privati, presentiamo un ricchissimo cartellone di eventi pensato per ogni tipo di pubblico, residenti e in villeggiatura, anziani e giovani, famiglie e gruppi. Una offerta culturale e ludica che per tre mesi renderà il nostro litorale ancora più vivace e piacevole il soggiorno di chi verrà".

Il programma

La settimana clou sarà quella di Ferragosto sul palco allestito in piazza Gorgona a Marina. La tradizionale finale di Miss Litorale l'11 agosto farà, infatti, da apripista a una serie di appuntamenti da non perdere: Pfm in concerto (14 agosto), lo spettacolo comico di Claudio Batta (15), Rememories anni 90 (16), Caporali coraggiosi in concerto (17), la finale di Marenia's Got Talent (18 agosto, preceduta dalle semifinali nelle settimane precedenti), l'atteso concerto dei Tiromancino (19).

Tra gli appuntamenti di punta: Marina Dance Parade (12 luglio), la Notte Blu (20 luglio); i talk show di Eliopoli a Calambrone con ospiti di primo piano del mondo della cultura e dello spettacolo (da Manuela Arcuri a Marisa Laurito, da Red Ronnie ai Delitti del Barlume, da Pupi Avati a Stefano Bollani), il concerto di Ivana Spagna (21 luglio). Non mancheranno il Carnevale estivo di Marina organizzato da Confesercenti Toscana Nord (due date: 27 luglio e 3 agosto), i 'classici' fuochi d'artificio a Marina (24 agosto).

Per i più piccoli nuova edizione del Teatrino del Sole e le serate tra kids action e baby dance a Calambrone, per tutti i momenti di approfondimento e divertimento che saranno al centro degli incontri 'La Nazione 160', cucina e golosità con Vip preparo io, cinema in spiaggia (ed altri eventi) al Bagno degli Americani, talenti con il Premio letterario Il Delfino che chiuderà la stagione il 28 settembre.

Tutti gli spettacoli, i concerti e gli eventi sono gratuiti, con la sola eccezione degli spettacoli del Teatrino del Sole.