Liszt, D’Annunzio, Pisano: "Eventi di richiamo per cittadini e turisti"

"Sono molto soddisfatto. Le nostre proposte hanno visto partecipazione e consenso da parte di pisani e turisti". Commenta così l’assessore alla Cultura del Comune di Pisa, Andrea Buscemi, gli eventi che in questi ultimi giorni si sono svolti in città.

"Penso all’esibizione all’abbazia di San Zeno del maestro Sandro Ivo Bartoli - continua Buscemi - che ha eseguito un recital dedicato a Franz Liszt, per celebrare il compositore ungherese che proprio a Pisa tenne nel 1839 quello che è passato alla storia come il primo concerto solistico per pianoforte moderno. Lo stesso vale per la serata in palazzo Gambacorti dedicata al Gabriele D’Annunzio pisano che ha portato tante persone ad ascoltare il professor Mario Bernardi Guardi per conoscere o riscoprire una delle figure più significative della cultura del Novecento italiano".

Sempre in questi giorni è inoltre possibile osservare da vicino, seppure in copia, la 'Madonna col bambino' che Giovanni Pisano scolpì per il Battistero del Duomo. "In tanti - continua l'assessore - entrano alla Chiesa della Spina e rimangono ammirati dell’arte dello scultore. Si sta confermando, insomma, la nostra idea di cultura che vogliamo proporre a Pisa per avvicinare pisani e turisti alla conoscenza della grande tradizione culturale della città che non fu mai chiusa su se stessa ma sempre aperta alle novità del mondo".

"Mi preme evidenziare - conclude Buscemi - come siamo riusciti ad individuare luoghi straordinari che meritano di essere valorizzati anche nel 2019. In particolare l’abbazia di San Zeno ha dimostrato di essere uno spazio bellissimo e suggestivo. Sicuramente anche per il prossimo anno torneremo ad utilizzarlo".