Bientina, fabbricava armi da fuoco: arrestato un 71enne

Nella serata di ieri, venerdì 19 gennaio, a Bientina, i militari della locale stazione dei Carabinieri hanno tratto in arresto un italiano di 71 anni per fabbricazione di arma da fuoco. L’uomo, perquisito d’iniziativa dai Carabinieri, è stato infatti sorpreso con due armi, l’una di fabbricazione artigianale e perfettamente funzionante, qualificata come 'arma clandestina', l’altra mai denunciata all’autorità di pubblica sicurezza. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato rimesso in libertà, su disposizione dell’autorità guidiziaria e in ottemperanza alle disposizioni attuative del codice di procedura penale.