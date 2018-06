Si sente male durante una battuta di pesca subacquea: muore noto medico

Dramma nelle acque di Brindisi per Fabio Lodispoto, 55 anni, medico ortopedico, noto in tutta Italia, che si era laureato all'Università di Pisa. Lodispoto si è sentito male mentre stava effettuando una battuta di pesca subacquea, nel pomeriggio di ieri, 14 giugno. Una grande passione la sua quella per il mondo del mare, ma qualcosa ieri è andato storto.

Il suo compagno di battuta è risalito, non lo ha trovato. Non lo ha visto. Si è preoccupato, è salito sul gommone e ha chiamato i soccorsi cercando nel frattempo di scendere di nuovo nella speranza di riuscire a salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Probabilmente vittima di una sincope anossica. Il corpo del sub è stato recuperato nelle acque di zona Canuta, al confine tra le province di Brindisi e Lecce. Il pm della Procura di Lecce ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte.



Lodispoto era nato a Londra e aveva studiato a Pisa dove si era laureato con il massimo dei voti. Si era poi specializzato in Ortopedia e Traumatologia a Perugia e in Medicina dello Sport a Pisa. E’ stato professore a contratto all’Università la Sapienza di Roma per la cattedra di Malattie dell’Apparato Locomotore. Aveva uno studio a Brindisi. Curriculum prestigioso, anche consulente ortopedico della squadra nazionale di Tae Kwon Do, componente della Società Italiana di Artroscopia e della Società Italiana di Medicina e Chirurgia del Piede. Tra le collaborazioni, anche quella con l’inserto 'Salute' de la Repubblica e con Radio Rai Uno per la rubrica medicina e società.



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.brindisireport.it/cronaca/apnea-fatale-per-un-sub-di-brindisi-muore-durante-una-battuta-di-pesca.html Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/pages/BrindisiReportit/129694710394849

“