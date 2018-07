Studente del Modartech di Pontedera fra i migliori giovani stilisti ad AltaRoma

"Per aver ripreso artigianalità e sartorialità con un linguaggio moderno e attenzione all’intento sociale". Con questa motivazione è stato premiato Fabio Pucci, studente al terzo anno del Corso di Fashion Design dell'Istituto Modartech di Pontedera che a Roma, ieri 1 luglio, si è aggiudicato il premio speciale per la Miglior proposta modellistica del 'XXVIII Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti CNA Federmoda - RMI 2018' in collaborazione con AltaRoma.

Pucci, 21 anni, di Monsummano Terme (Pistoia) unico allievo di un istituto toscano a partecipare al concorso, ha portato sulla passerella romana il frutto di tre anni di studio presso l'Istituto. Una selezione di outfit donna che "recuperano le antiche tradizioni sartoriali - ha spiegato il giovanissimo designer - con intelaiature fatte a mano. La mia idea, proprio per evidenziare l'importanza della manualità e del 'fatto a mano', è stata di lasciare le imbastiture a vista, come in una sorta di 'non finito' frutto di uno studio che guarda alle tecniche usate in passato dai grandi stilisti, come Cristobal Balenciaga, a cui mi sono ispirato". Attenzione anche alla sostenibilità con l'utilizzo di materiali rigorosamente made in Italy a chilometro 0 e adottando il riciclo di tessuti.

La manifestazione, organizzata da CNA Federmoda, dal 1991 offre opportunità ai giovani di entrare nel mondo della moda e alle imprese di attingere a nuova linfa creativa. Erano 23 i finalisti, provenienti da scuole specializzate di tutta Italia, che si sono contesi i premi messi a disposizione dall’organizzazione grazie alla collaborazione di tanti prestigiosi partner.

"Non posso che essere orgoglioso di questo risultato - ha commentato Alessandro Bertini, direttore dell'Istituto Modartech - perché dimostra che l'impegno dei nostri ragazzi, abbinato alle competenze del corpo docente porta al raggiungimento di grandi obiettivi. Il riconoscimento come Miglior Proposta Modellistica mi rende particolarmente fiero, perché Modartech da sempre fa del saper fare, dell’aspetto tecnico e progettuale e della qualità dei prodotti realizzati con le proprie mani uno dei cavalli di battaglia dell'Istituto, abbinato alla ricerca e sperimentazione con un’occhio sempre attento alla sostenibilità".

Il premio di Fabio Pucci, patrocinato da Iacde Club Italia (International Association of Clothing Designers and Executive), è stato assegnato da una commissione tecnica composta da figure di rilievo del panorama moda italiano, tra cui Deanna Ferretti Veroni (Modateca Deanna), Elena Salvaneschi (TheOneMilano), Beppe Pisani (Serikos), Alba Rosa Ceccatelli (Paladini Lingerie), Marcella Sabatini (Max Mara), Caterina Rorro (Lectra Italia), Stefano Baldi (Monnalisa), Piergiovanni Vitalini (Forza Giovane), Barbara Fischer (Orobianco). Inoltre, membri della Commissione sono anche Barbara Bonfiglioli (Fuzzi), Giovanni Cavagna e Gianni Braghiroli (Vittoria Bonini).

Fabio Pucci frequenta il corso in Fashion Design, percorso di studi al termine del quale viene rilasciato un diploma accademico equiparato alla laurea triennale di I livello, riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'Istruzione all'inizio del 2018, che ha trasformato Modartech a tutti gli effetti in un istituto universitario.

